Den grössten Lotteriebatzen gibt es für den Schlossumbau

Es ist eine stattliche Summe: 23,5 Millionen Franken kommen dem Kanton St. Gallen als Mitträger der Landeslotterie im Jahr 2021 zu. Davon gehen rund 13,8 Millionen als Jahresbeiträge an Kulturinstitutionen im Kanton. Die Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen allein erhält als mit Abstand grösste Nutzniesserin gut acht Millionen. In der Region See-Gaster profitieren sieben Veranstalter von insgesamt 438 000 Franken an fixen Jahresbeiträgen. Ausser dem Kulturtreff Rotfarb in Uznach sind alle in Rapperswil-Jona angesiedelt.