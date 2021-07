Politisch wollen im Glarnerland eher wenige Junge mitmischen

Ein geringes Interesse an Politik, das Gefühl, auf politischem Weg sowieso nichts bewirken zu können, und wenig Vertrauen in Politi­kerinnen und Politiker: Das alles führt dazu, dass sich Menschen eher seltener oder gar nicht an Wahlen und Abstimmungen beteiligen. Und je häufiger das der Fall ist, desto kleiner wird das Interesse an einer Teilnahme am politischen Leben.