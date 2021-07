Westschweizer planen neuen Verkehrsstützpunkt der Kantonspolizei Graubünden

Die Kantonspolizei Graubünden will einen nachhaltigeren Weg einschlagen. Die Regierung habe die Westschweizer Architekturfirma Comamala Ismail Architectes mit der Generalplanung für den Neubau des neuen Verkehrsstützpunkts in Chur beauftragt, schreibt sie am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Dieses Gebäude soll an der Autobahn A13 entstehen und als Leuchtturmprojekt für nachhaltiges Bauen verstanden werden. So soll das Projekt Ressourcen schonen, die Umweltbelastung verringern und die Biodiversität fördern.