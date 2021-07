Feuerwehr der Stadt überrascht Kantonalverband mit Austritt

Die Feuerwehr Rappers-wil-Jona will nicht mehr Mitglied im Kanto-nal-Feuerwehrverband St. Gallen sein. Sie gab im Oktober 2020 den Austritt, wie aus einem Sitzungsprotokoll hervorgeht, das der «Linth-Zeitung» vorliegt. An sich hätte die städtische Feuerwehr bereits auf dieses Jahr austreten wollen. Gemäss Kündigungsfrist in den Statuten ist dies aber offenbar erst auf Anfang 2022 möglich.