Die Regierung verspricht Aufklärung

Vertrackt ist die Angelegenheit, weil das Staatsgebäude an der Churer Grabenstrasse, in dem heute das kantonale Tiefbauamt residiert, bereits zeitnah zum Sitz eines neuen Bündner Obergerichts werden soll. Ursprünglich war dieser Umzug für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Beschlossen hat den früheren Umzug ebenfalls der Grosse Rat. Weil noch nicht bekannt sei, welche Auswirkungen der Umzug des Gerichts ins Staatsgebäude habe, habe der Kanton den Loe-Wettbewerb und den Verkauf der Villa Brügger gestoppt. Ziel sei die «Wahrung sämtlicher Handlungsoptionen des Kantons», heisst es in der Antwort auf Kochs Vorstoss.