Weiterhin viel Arbeit für die Jägerinnen und Jäger

Schalenwild steht der Waldverjüngung im Weg

Wie das Bündner Amt für Jagd und Fischerei mitteilt, sorgt das Schalenwild insbesondere in den Gebieten Prättigau/Herrschaft, Churer Rheintal, Schanfigg, Domleschg/Heinzenberg sowie teilweise in der Mesolcina/Calancatal und in Mittelbünden für sehr grosse Probleme, was die Waldverjüngung angeht.

In der unteren Mesolcina würden die zunehmenden Wildschweinbestände zu Problemen im Kulturland führen. Daher sollen verschiedene Massnahmen eingeleitet werden, um den Bestand zu stabilisieren.