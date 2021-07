Kanton will keine Coronaprämie ans Gesundheitspersonal ausrichten

Genau auf dies beruft sich nun auch die Regierung des Kantons Graubünden in ihrer Antwort. So schreibt sie, es sei zu berücksichtigen, dass der Kanton Graubünden nicht Träger der Institutionen des Gesundheitsbereichs sei. In anderen Kantonen sei dies durchaus der Fall. «Folglich obliegt es auch unter diesem Gesichtspunkt den Institutionen und den jeweiligen Trägerschaften, Mehrleistungen des Personals zu vergüten.»