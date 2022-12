Öffentliche Toiletten in Glarus sind umgebaut

Die Gemeinde Glarus kündigte den Umbau Anfang November an. Nun sind die drei öffentlichen WCs in Glarus saniert und ab sofort für alle rund um die Uhr offen, wie die Gemeinde auf der Social-Media-Plattform Instagram meldet. Die Toiletten an der Schützenhausstrasse, der Burgstrasse und in der Abläsch sind nun geschlechtsneutral. Bei zwei Anlagen war vorher nur ein Pissoir vorhanden. Die jetzigen WCs würden mehr Komfort bieten und seien hygienischer als vorher.