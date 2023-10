Baustelle verschlimmert Lage im verkehrsgeplagten Weesen

Baustellenlärm, weniger Parkplätze und eine Hauptstrasse, die teils nur einspurig befahrbar ist. Angenehm für die Anwohner wird die Sanierung der Hauptstrasse in Weesen wohl nicht. «Ohne Unannehmlichkeiten wird es nicht gehen, wir versuchen aber, sie so gering wie möglich zu halten», verspricht Gemeindepräsident Marcel Benz am Dienstagabend bei einer Informationsveranstaltung zu den geplanten Arbeiten in der Speerhalle. Die erste Bauetappe beginnt kommende Woche, am Montag, 30. Oktober. Rund zwei Jahre lang wird in Weesen dann an wechselnden Orten gebaut.