Zug biegt falsch ab und fährt über den Seedamm

Wer am Sonntagabend noch mit dem Zug unterwegs ist, der will in der Regel vor allem eins: schnell nach Hause. Daraus wurde am 26. November nichts für die Fahrgäste des IR35 von Zürich nach Chur, der um 21.12 Uhr in Zürich startete.

«Es hat damit angefangen, dass der Zug in Pfäffikon geteilt wurde. Wir mussten in den hinteren Zugteil einsteigen, weil der vordere zugemacht wurde», erzählt ein betroffener Fahrgast.