Folgenreichster Unfall im Tunnel

Auch am Tag nach dem schweren Unglück im Gotthard-Basistunnel ist offen, wie ein Güterzug mitten im Berg entgleisen konnte. Wie Vertreter der SBB am Freitag in Bellinzona informierten, ist die Unfallstelle nach wie vor gesperrt. Einzig mit Gefahrengut gekennzeichnete Wagen, die allerdings zum Unfallzeitpunkt leer waren, konnten bislang geborgen werden.