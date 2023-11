Rhb-Züge sind zu kalt für Fahrgäste

Infolge Energiesparmassnahmen, die von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) als Systemführende empfohlen und von der Geschäftsleitung der Rhätischen Bahn (RhB) beschlossen wurden, werden die Temperaturen in den Abteilen auf 20 Grad reduziert. Nach Aussagen einiger Personen*, die ihre Namen nicht in der Zeitung lesen möchten, sind bereits einige Beschwerden seitens der Fahrgäste eingegangen. Diesen ist es nämlich seither in den Zügen zu kalt.