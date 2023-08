Elegant unterwegs mit einem Mitglied des Porsche Clubs Glarnerland

Er ist Mitglied im Porsche Club Glarnerland, wohnte in Reichenburg und gründete in Rapperswil-Jona seine Werbeagentur «pixels & points». Mike Ouwendijk ist gebürtiger Holländer und seit 1989 in der Schweiz. «Meine Eltern besassen in Arnheim eine Werbeagentur. Diese Tradition führe ich nun in der Schweiz weiter», erklärt der zweifache Vater, für den neben Beruf und Familie der Motorsport im Mittelpunkt steht.