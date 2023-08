Faszination Oldtimer: Ein Austin Healey aus ein paar Kisten

Er hat drei Austin Healeys gross gezogen und wieder frisch gemacht. Sein neustes Baby ist eben den Windeln entwachsen. Dem pensionierten Carrossier Hanspeter Steiner (71) genügen ein paar Monate, um einen zerlegten, in Holzkisten gelagerten 4-Zylinder mit Jahrgang 1956 in seiner Werkstatt in Schübelbach SZ auszupacken, mechanische Teile zu revidieren, Schrauben zu verzinken, Bleche einzuschweissen und zum Schluss alles wieder zusammenzusetzen.