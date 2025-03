«Nagel im Reifen - gleich einen Platten?!»

«Allwetterreifen sind genauso gut wie Sommer- und Winterreifen»

Der Mythos: Wer Allwetterreifen hat, braucht keine Sommer- oder Winterreifen mehr.

Die Wahrheit: Allwetterreifen sind ein Kompromiss – sie sind im Winter nicht so gut wie echte Winterreifen und im Sommer nicht so gut wie Sommerreifen. Sie lohnen sich, wenn man in einer Region mit milden Wintern lebt und wenig fährt.