Ab Montag wird der Ilanzer Güterschuppen abgebrochen

Anschliessend wird unter der Gleisanlage hindurch eine Rohrverbindung zum Gebiet Pendas zwischen Vorderrhein und Bahnhof geschaffen. In Pendas wird eine neue Park-and-Ride-Anlage entstehen, weshalb das Energieunternehmen Repower dort 2024 eine Trafostation bauen wird, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Die Station soll dereinst die elektrische Kapazität für die Areale Postautoplatz, Bahnhofneubau und Park-and-Ride-Anlage bereitstellen. Unter anderem würden so die Voraussetzungen für einen Elektropostauto-Betrieb sowie für E-Ladestationen in Pendas geschaffen.