Die Netstaler Querspange ist eröffnet, der Schleichweg auf die Autobahn A3 abgeschnitten

Schönes Wetter mag seit dem Spatenstich am 15. August 2022 zur raschen Vollendung der Querspange Netstal beigetragen haben. Am Dienstag ist Regen in Schnee übergegangen und das schlechte Wetter hat die Eröffnungszeremonie verkürzt. Auf der neuen, elegant geschwungenen Linthbrücke haben Landesstatthalter Kaspar Becker und die Präsidenten der beteiligten Gemeinden, Thomas Kistler von Glarus Nord und Peter Aebli von Glarus, dem steifen Wind getrotzt und das rote Band zur Eröffnung der Querspange durchgeschnitten.