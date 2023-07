In den Bündner Gemeinden ändert sich etwas bei den Spartageskarten

von Nicolas Boschung

Seit 2007 konnte die «Spartageskarte Gemeinde» in Graubünden bei den meisten Gemeindeverwaltungen gekauft werden. Diese erlaubte vergünstigtes Reisen für einen Tag in der ganzen Schweiz. Bereits im Oktober 2020 informierte die Alliance Swisspass über den Entscheid, die Tageskarte Gemeinde in der heutigen Form nur noch bis Ende 2023 anzubieten – gemäss Swisspass ist das bisherige Angebot sowohl für viele Gemeinden und Städte als auch für die ÖV-Branche nicht mehr zufriedenstellend.