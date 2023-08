Güterwagen werden lausig kontrolliert

Es ist Nacht, die Gleise sind trocken und die Temperatur beträgt elf Grad. Am 25. April 2015 rauscht ein Güterzug durch die Dunkelheit von Basel nach Lausanne. Er besteht aus 22 Wagen, wovon 14 mit gefährlichen Chemikalien beladen sind. Kurz vor dem Ziel, in Daillens VD, spürt der Lokführer plötzlich, wie seine Maschine nach hinten gezogen wird. Er klappt die Rückspiegel aus und sieht Funken unter einem Wagen am Zugende hervorschiessen.