Zuerst kühlen, dann den Brand löschen

Der Brand auf dem Autotransporter «Fremantle Highway» in der Nordsee, der angeblich von einem Elektroauto ausgelöst wurde, hat dem Image der Elektromobilität Kratzer zugefügt. Autohändler berichten, in Verkaufsgesprächen werde von Kunden immer wieder nach der Brandgefahr von Elektroautos gefragt. In Eigentümerversammlungen von Mehrfamilienhäusern wird diskutiert, ob E-Autos in die Tiefgarage dürfen. Einige Parkhausbetreiber und Fährschiff-Reedereien sollen E-Mobile bereits verbannt haben.