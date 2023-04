Wie sich Doha für den Genfer Autosalon rüstet

Sie halten die Stellung in der mit Marmor ausgekleideten Halle des Fünfsternhotels «Royal Meridien» in Doha. Zwar sind die beiden Herren unter ihren Ghutras, der traditionellen katarischen Kopfbedeckung, nicht physisch anwesend. Wohl aber ihre handgemalten Porträts. Der ältere Herr blickt ziemlich skeptisch auf das Geschehen in der Lobby. Während der jüngere ein verschmitztes Lächeln zur Schau trägt. Scheich Hamad Al Thani und sein Sohn Emir Tamim bin Hamad Al Thani, der seit 2013 auf dem Thron sitzt, sind in der Öffentlichkeit auf Plakaten und Gemälden allgegenwärtig.