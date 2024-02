Statt vielen Stunden nur noch wenige Minuten warten

von Axel F. Busse

Das Berliner Unternehmen Swobbee stellt Wechsel-Stationen her, in denen die Kundinnen und Kunden ihre leergefahrenen Batterien deponieren und gegen frisch geladene austauschen können. Diese Praxis erklärt auch den eigentümlich anmutenden Namen der Firma: Aus der englischen Vokabel «to swap» für ein- oder austauschen und der phonetischen Abwandlung «swap-e» wurde das Kunstwort «swobbee», das nun für eine international unverwechselbare Markenidentität steht. Das Format der Lade- und Tauschboxen erinnert entfernt an Telefonzellen.