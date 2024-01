Gas-Nachschub ist von zentraler Bedeutung

Für die meisten Camper endet die Saison im Herbst und fängt erst wieder im Frühjahr an. Manche oder mancher mag es aber auch, im Winter (Bild) an der frischen Luft zu sein. In vielen Skigebieten gibt es ganzjährig bewirtschaftete Campingplätze in unmittelbarer Nähe zu Bergbahnen und Liften. Andere Campingfans schätzen ein Wintervergnügen an der See oder in Mittelgebirgen.