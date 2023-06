Flexibel einsetzbares Wohnmobil mit reichlich Komfort

Die Wurzeln des Campers liegen in der Schweiz. Genauer: bei zwei Angestellten von Renault Suisse. Die beiden hatten eine Idee, wie man für das Unternehmen einen neuen Kundenkreis erschliessen könnte. Gesagt, getan. Und so wurde ein Van kurzerhand in einen Camper umgewandelt und das Konzept danach mit dem bestehenden «Kastenwagen» Renault Trafic «verheiratet». Mit Erfolg. Es fanden sich gleich auf Anhieb viele Käuferinnen und Käufer. Und dem Renault Trafic gaben die Marketingleute den Zusatznamen «SpaceNomad».