Es geht Schlag auf Schlag – und das fast im Wochenrhythmus

Der amerikanische Motorradhersteller Harley-Davidson bietet Markenfans in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich auch im neuen Jahr wieder etliche eigene Termine und unterstützt zusätzlich die eine oder andere Veranstaltung. Dabei geht es laut einem Bericht von Auto-Medienportal.net teilweise im Wochenrhythmus Schlag auf Schlag. Rund ein Dutzend Events mit der traditionellen Bike Week am Faaker See im österreichischen Bundesland Kärnten als Höhepunkt und Saisonabschluss sind fest geplant.