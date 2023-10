E-Mobilität heisst nicht nur E-Auto

Auch wenn der Autohersteller Polestar in erster Linie Autos verkaufen will, machen sich die Schweden doch auch Gedanken darüber, wie man in gewissen Situationen ohne Auto besser unterwegs sein könnte. Zum Beispiel im dichten Stadtverkehr. Dort braucht ein Auto mit einem Insassen zu viel Verkehrsfläche. Ein kompaktes Zweirad ist, zumindest bei schönem Wetter, die deutlich vernünftigere Lösung. Ein solches bietet Polestar nun in Kooperation mit dem schwedischen E-Motorrad-Hersteller Cake an.