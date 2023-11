Die Abkehr vom «weichgespülten» SUV

Lange Zeit war die Marke nicht die erste Adresse. Die Produkte waren ausgesprochen günstig. Qualitätsmängel, karge Innenausstattungen und teilweise veraltete Technik gaben jedoch Anlass zu steter Kritik. Nicht genug damit: Vor einiger Zeit schrammte der südkoreanische Autohersteller SsangYong sogar haarscharf am Konkurs vorbei. In der Schweiz konnten 2022 - unter anderem wegen des hohen CO2-Ausstosses und Lieferproblemen – gerade mal 131 Fahrzeuge an die Frau beziehungsweise den Mann gebracht werden.