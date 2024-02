Den Antriebsstrang nicht verspannen

Er war zeitweilig der einzige Personenwagen eines Grossserienherstellers im Kleinwagensegment, der über Allradantrieb verfügt: Die 40-jährige Geschichte des Fiat Panda 4x4 begann 1983, nur drei Jahre nach dem offiziellen Debüt des von Giorgetto Giugiaro entworfenen Panda mit Vorderradantrieb. Um das Stadtauto in einen kleinen Geländewagen zu verwandeln, hatten sich die Italiener an die Experten von Steyr-Puch in Österreich gewandt.