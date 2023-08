Das «Cuore sportivo» schlägt wieder mit voller Kraft

Eine motorsportliche Offenbarung, was man von einer Traditionsmarke wie Alfa Romeo eigentlich erwarten dürfte, sehe anders aus – das war am 20. Oktober 2022 an dieser Stelle über das neue SUV namens Tonale zu lesen. Kunststück: Bei einer Leistung von 160 PS (118 kW) konnten wir beim kleinen Bruder des Stelvio kein «Cuore sportivo», kein «sportliches Herz» erkennen.