Akku-Testläufe finden in 32 Klimakammern statt

Durch das Tor der Fiat-Fabrik Mirafiori in Turin betritt man gewissermassen historischen Boden. Dies war einmal eines der grössten und modernsten Automobilwerke der Welt. Hier bauten schon in den 80er-Jahren 200 Roboter die Karosserie des Fiat Uno zusammen. Nach dessen Ende verfiel das Werk zusehends. Fiat rutschte in die Krise.