Die erste fahrbare «Pagode» der Welt

60 Jahre ist es her: Gleich zwei Modelle musste der Mercedes-Benz 230 SL ersetzen, der am 14. März 1963 auf dem Genfer Autosalon erstmals zu sehen war. Der W 113 löste sowohl den 300 SL Roadster (W 198) als auch den 190 SL (W 121) ab. Bekannter als unter der nüchternen Baureihenbezeichnung wurde der bis 1971 gebaute Sportwagen unter dem Namen «Pagode», der sich auf die nach innen gewölbte Dachform des Hardtops beziehungsweise Coupés bezieht, die an asiatische Tempel erinnert.