Auch Crestawald ist jetzt mit dem ÖV erreichbar

Zwischen Andeer und Sufers gibt es laut einer Medienmitteilung des Naturparks Beverin eine Neuerung im öffentlichen Verkehr (ÖV), mit dem ein lang gehegter Wunsch des Vereins Festungsmuseum Crestawald in Erfüllung geht: Das gleichnamige Museum erhält in der laufenden Sommersaison Anschluss an das ÖV-Netz, und zwar mit dem vom Naturpark lancierten «Festungsbus Crestawald». Er verkehrt vom 8. Juli bis am 13. August jeweils mittwochs, freitags, samstags und sonntags immer einmal am Vormittag und am Nachmittag. Der Zustieg ist gemäss Mitteilung einerseits bei der Postauto-Haltestelle Andeer-Rofflaschlucht möglich, andererseits in Sufers-Underem Dorf.