Politiker fordert ganzjährige Öffnung des Flüelapasses

Der Flüelapass ist geschlossen – zu viel Schnee liegt auf der Fahrbahn. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Unterengadins sind nun also gezwungen, entweder einen langen Umweg über das Oberengadin in Kauf zu nehmen, oder mit dem Autoverlad über den Vereinatunnel zu reisen, wenn sie in Richtung Chur wollten. Das ist für die Menschen im Tal allerdings nicht Ungewöhnliches. Denn wie viele Alpenpässe ist der Flüelapass grundsätzlich im Winter geschlossen.