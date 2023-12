Das St. Moritzer Zentrum ist kein Ort für ein Parkhaus

Endlich wieder im Dorfzentrum parkieren! Die vielen Monate, in denen Gäste und Einheimische auf das Parkhaus Serletta (in etwas mehr als 300 Metern Entfernung) oder die wenigen Aussenparkplätze im Ort ausweichen mussten, sind vorbei. Das Quadrellas-Parkhaus ist wieder geöffnet und bietet mitten im Ortskern Hunderten Autos Platz – und das an bester Lage.