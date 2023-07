Wasserstoff statt Diesel: Ein Katamaran auf dem Walensee soll die Schifffahrt revolutionieren

Ein Handschlag – und der neue Katamaran der Stiftung «Quinten lebt» kann in den Walensee stechen. Oder besser: in naher Zukunft. Denn noch existiert er erst als 3-D-Animation. Für Joel Schmid, Präsident der Stiftung, und Martin Einsiedler, Leiter der Abteilung Schiffsentwurf und Engineering bei der Luzerner Firma Shiptec, ist dieses Händeschütteln im Juni dennoch ein wichtiger Ankerpunkt. Soeben haben sie den Vertrag unterzeichnet, der sie in den nächsten Jahren in intensiver Zusammenarbeit an ein Projekt binden wird.