Applaus und Standing Ovations: Ein Genuss für Oldtimer-Fans 

Am Sonntag endete die 19. Ausgabe des Arosa Classic Car. Insgesamt sorgten über 170 Oldtimer für grosses Aufsehen bei Motorsport-Fans. Der Höhepunkt des Events war das Rennen von Langwies entlang der 7,3 Kilometer langen Rennstrecke im Tal Schanfigg bis in den Zielbereich in Arosa. Neben den Zuschauern vor Ort verfolgten über 70’000 Autobegeisterte das Geschehen online und im Fernsehen, wie Arosa Classic Car in einem Communiqué schreibt.