Polizeikontrolle der anderen Art: Glarner Schüler beschenken Autofahrer in Schwanden

«Ziel ist es, die angehenden Abc-Schützen und Kindergärtler über diese heikle Zeit mit entsprechenden Massnahmen zu begleiten», sagt der verantwortliche Polizist Markus Fritschi am Montag in Schwanden. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem auch ein jährlicher Besuch in den Schulklassen. Mit den Schülerinnen und Schülern bespricht er dort die wichtigsten Verhaltensregeln im Strassenverkehr und bringt den Kindern bei, dass sie die Strasse erst überqueren sollten, wenn das Fahrzeug vor ihnen komplett zum Stillstand gekommen ist.