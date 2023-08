Der Zaunplatz in Glarus wird für zwei Wochen gesperrt

Aufgrund der Glarner Chilbi und des Musikfestivals Sound of Glarus wird der Zaunplatz in Glarus von Dienstag bis Montag, 15. bis 28. August, für den Verkehr und das Parkieren gesperrt. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Gemeinde Glarus hervor. Laut dieser stehen «auf dem nahe gelegenen Areal der alten Kaserne und in der Bleichestrasse in Glarus genügend Parkplätze zur Verfügung».