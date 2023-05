Babyschüttel-Fall: Auch das Glarner Obergericht spricht Vater frei

Der Felsbrocken, der dem beschuldigten Vater vom Herzen fiel, war im Gerichtssaal zwar nicht zu hören. Die Tränen in den Augen und seine lösenden, fest in die der Lebenspartnerin verschlungenen Finger, machte die enorme Erleichterung sichtbar, als die Präsidentin des Glarner Obergerichts das Urteil verkündete: «Freispruch». Damit wurde der 39-Jährige auch in zweiter Instanz im ersten Glarner Babyschüttel-Prozess wegen versuchter schwerer Körperverletzung freigesprochen.