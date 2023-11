Alexi Decurtins: «Die Kräfte, die das Romanische bedrängen, werden immer stärker»

Er verfolgt noch immer aufmerksam, was in der Welt und insbesondere in der Rumantschia läuft, liest jeden Tag drei Zeitungen eingehend – «La Quotidiana», «Die Südostschweiz» und die «NZZ». Und er lebt nach wie vor gemeinsam mit seiner bald 90-jährigen Frau Leonie im eigenen Haus am Churer Prätschliweg, unterstützt von einer Haushalthilfe und der Spitex: Alexi Decurtins. Am Montag, 20. November, kann der aus Trun stammende Romanist und Lexikograf (siehe Kasten) den 100. Geburtstag feiern.