Aus für das Brückenjahr: In Cazis endet eine Tradition

Der Anblick hat sich vielen ins Gedächtnis eingeprägt, damals in den 1970er- und 1980er-Jahren: Im grossen Gemüse- und Blumengarten vor der Cazner Haushaltungsschule arbeiten unterrichtende Klosterschwestern und jugendliche Schülerinnen Hand in Hand für die nächste Ernte. Diese Zeiten sind lange vorbei, den Garten gibt es so nicht mehr, und auch die Schule St. Catharina hat sich gewandelt. Den von Hunderten Mädchen aus dem ganzen Kanton genutzten Haushaltungsunterricht musste man 1996 zugunsten eines 10.