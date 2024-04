Die älteste Windsurferin der Welt möchte im Herbst neuen Weltrekord aufstellen

Sie hat bisher keine Verletzungen erlitten und sich auch noch nie erkältet. «Ich habe im Meer auch schon Haie getroffen, aber wusste immer, wie ich mich verhalten sollte.» Sie ist nicht nur am Walensee, sondern unter anderem auch im Engadin und am See in Santa Maria gesurft. «Manchmal sind so viele Leute auf dem Wasser und man hat nicht viel Platz.» Nun möchte Kühne am 16. Oktober, an ihrem 86. Geburtstag, den neuen Weltrekord in ihrem Heimatland in Griechenland aufstellen als die älteste Windsurferin der Welt.