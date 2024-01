Schänner Marc Zweifel: Seine stählernen Muskeln bringen ihm Gold in Berlin

Denn mit dem Weltmeistertitel bei den Amateuren wurde dem Gewinner auch gleich die Pro Card überreicht und somit das «Go» gegeben zum Start bei den Profis. Was so viel bedeutete, als dass Zweifel am selben Tag auch noch in dieser Liga in Aktion treten durfte. Notabene abermals mit Erfolg. «Zu meiner Überraschung holte ich auch bei den Profis auf Anhieb die Bronzemedaille!» Ein paar Wochen später und aufgrund der Trainingspause auch wieder ein paar Kilos schwerer sitzt Marc Zweifel am Wohnzimmertisch und schmiedet begeistert Pläne für das kommende Jahr. Ein absoluter Traum wird für ihn wahr, und er fliegt im Herbst 2024 an die Mr.-Universe-Wahl nach Las Vegas.