Weihnachtstraditionen: Eure kulinarischen Highlights an Heiligabend

An Weihnachten gibt es wohl in den meisten Familien besonders spezielle Gerichte zu essen. Wenn die Schweiz auch kein Nationalgericht für Heiligabend hat – wie beispielsweise der Truthahn in den USA – so gibt es doch bestimmte Gerichte, die in vielen Schweizer Haushalten gegessen werden. Ganz oben auf der Liste der weihnachtlichen Köstlichkeiten scheint für Schweizerinnen und Schweizer Fondue Chinoise zu stehen. Das wird auch von Politikerinnen und Politikern geschätzt.