Familie Gallati macht seit fast 70 Jahren Kasperlitheater – das neuste Stück stammt von der vierten Generation

Waggelzahn ist ja wirklich kein cooler Name, sowieso nicht für eine Hexe mit einem kerngesunden Gebiss. Also haben sich die Zweitklässlerin Emely und ihr Bruder Fabian Gallati aus Näfels ausgedacht, wie diese Hexe auf die Suche nach einem passenden Namen geht. Und sie haben das Kasperlitheater zusammen mit ihren Eltern Dominic und Julia Gallati sowie ihren Grosseltern Werner und Margrit Gallati realisiert. «Emely und Fabian haben eingebracht, was sie erleben und was sie im Alltag beschäftigt», erzählt Werner Gallati.