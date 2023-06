Böötler in Ziegelbrücke: Nach tödlichem Unfall wird über die Ursachen gerätselt

An der Luft herrschen am frühen Samstagabend noch sommerliche Temperaturen. Das Wasser im Linthkanal ist jedoch kalt. Es misst nur 12,6 Grad. Um 17.25 Uhr geht ein Notruf ein: Ein Mann ist bei der Stromschnelle in Ziegelbrücke ins Wasser gefallen und treibt im Kanal. Per Helikopter wird er zwar bald gesichtet, die Bergung gestaltet sich aber schwierig. Über 50 Einsatzkräfte sind involviert. Um 18.15 Uhr zieht ein Retter den leblosen Körper bei Schänis aus dem Wasser auf ein Boot. Für den 20-Jährigen aus der Region kommt jede Hilfe zu spät.