An der Kanti Glarus zeigt sich, dass Naturwissenschaften nicht nur etwas für Nerds sind

Rektorin Franziska Eucken-Bütler brauchte in der Einführung nicht allzu viele Worte, um den Tag den Lernenden schmackhaft zu machen. Sie wies aber darauf hin, dass dieser aussergewöhnliche Anlass nur alle fünf Jahre stattfindet, aber jeder Lernende in seiner Kanti-Karriere so einmal in den Genuss kommt. Den Dank richtete sie an die vielen Dozentinnen und Dozenten aus Fachhochschulen und Universitäten, aber auch an die Fachleute aus der Privatwirtschaft. Damit über 30 verschiedene Module besucht werden konnten, brauchte es ein riesiges Engagement der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW).