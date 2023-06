«Der erste Monat war ein Kulturschock» – so erlebt eine junge Japanerin das Glarnerland

In die Schweiz kam Fukiko Ohki durch das Jugendaustauschprogramm des internationalen Rotary Clubs, der in über 200 Ländern vertreten ist. Während eines Jahres im Ausland sollen Schülerinnen und Schüler andere Kulturen und deren Lebensgewohnheiten kennenlernen. Aber auch die Sprache zu lernen, gehört zur Erweiterung des eigenen Horizonts und der Entwicklung der Persönlichkeit dazu. Die humanitär tätige Organisation will damit laut eigenen Angaben die interkulturellen Kompetenzen fördern und einen Beitrag zur Völkerverständigung und zum Frieden leisten.