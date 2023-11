Anna Vichery fliegt bei «The Voice of Germany» raus – gewinnt aber einen Auftritt in einer Samstagabend-Kiste

Es hagelt Applaus, als Anna Vichery zum Refrain ansetzt. Ihr Freund, der im Publikum sitzt, hat Tränen in den Augen. Trotzdem ist es für Vichery jetzt «Time to Say Goodbye». Zeit, sich bei der Gesangsshow «The Voice of Germany» zu verabschieden, die auf ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt wird. In der ersten Runde überzeugte sie alle vier Coaches von sich, in der zweiten Runde, den sogenannten Battles, ist nun Schluss.