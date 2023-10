Bachelorarbeit der Fachhochschule Graubünden gewinnt 

Mit seiner Bachelorarbeit «Onboard 3D Wind Estimator for Uncrewed Aerial Vehicles» gewinnt Yves Allenspach aus dem Kanton Solothurn den mit 4000 Franken dotierten, regionalen Siemens Excellence Award. Dieser wird jeweils an die herausragendsten Abschlussarbeiten in einer technischen Studienrichtung an verschiedenen Schweizer Fachhochschulen vergeben.